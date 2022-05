BARLETTA – Una pistola puntata contro, da una moto in corsa, con alla guida due individui con casco integrale. È la minaccia subita da Michele Cianci, avvocato e amministratore unico di Barsa SpA, l’azienda di servizi ambientali di Barletta, ma anche esponente di spicco del Comitato Operazione Aria Pulita BAT.

I due uomini a bordo del motociclo hanno affiancato l’auto di Cianci lungo via Callano, la strada che porta proprio alla sede di Barsa SpA. Uno dei due passeggeri in moto ha puntato l’arma contro i finestrini chiusi della vettura, mentre il conducente del veicolo a due ruote ha accelerato facendo perdere le tracce del mezzo. I caschi integrali hanno impedito l’identificazione dei due, che durante l’accaduto non hanno rivolto la parola all’avvocato.

La minaccia armata, secondo Cianci, non trova alcuna spiegazione né alcun riferimento certo. Resta l’impegno dell’amministratore unico di Barsa contro gli sversamenti illeciti nel canale H, sul Lungomare Mennea, e un messaggio social contro la compravendita del voto durante le amministrative. Al momento, però, non ci sono collegamenti con l’accaduto.