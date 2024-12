Picerno, Tomei: “Turris squadra viva, non guardiamo la classifica”

‘Continuità’ è la parola d’ordine in quel di Picerno. I lucani, infatti, sono reduci da una brusca sconfitta contro il Latina e contro la Turris cercheranno di ripartire e accumulare fiducia. Tuttavia, il tecnico Francesco Tomei ha messo in guardia i suoi sulle insidie del match: “Abbiamo analizzato la Turris, è una squadra viva. Ha dato del filo da torcere a tutti, mi aspetto l’ennesima partita complicata ma è il bello di questo campionato”.

Turris: “La classifica non va guardata, in questo campionato ogni partita è equilibrata. Anche con le più attrezzate Benevento, Avellino, Catania e Trapani, i valori si azzerano. Tutte le gare sono combattute e dovremo pensare di affrontare il Benevento. Serve un’attenzione alta per non incorrere in battute d’arresto. Solo così riusciremo a dare continuità”.

Rendimento in casa e trasferta: “Tra le mura amiche abbiamo un buon rendimento, mentre in trasferta dobbiamo crescere mentalmente. Abbiamo perso male alcune partite e devono servirci da lezione. Dobbiamo sempre avere un livello di attenzione e di prestazione elevato, come avviene in casa. Fa parte del nostro percorso, dobbiamo lavorare e stiamo migliorando”.

Approccio: “I ragazzi hanno la maturità giusta per capire che le leggerezze si pagano. Anche loro devono crescere sotto questo punto di vista e spero che le prossime trasferte ci diano delle risposte positive”.

Situazione infortunati: “Bernardotto si è allenato ed è a disposizione. Anche Volpicelli sarà valutato e vedremo se riusciremo a portare anche lui”.

