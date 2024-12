Eccellenza, UC Bisceglie punta a rompere il digiuno interno

L’Unione Calcio ospiterà domani, alle ore 14:30, il Foggia Incedit nella 18ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese girone unico. Una partita chiave per gli azzurri, che puntano a interrompere il digiuno di successi interni, fermo dal 6 ottobre scorso con il 3-2 sul Gallipoli, e a riscattarsi dopo due pareggi consecutivi sotto la guida di mister Monopoli.

L’ultimo match contro l’Atletico Racale ha regalato spettacolo con tanti gol, ma anche un pizzico di amarezza: nonostante i tre gol segnati in trasferta, gli azzurri non sono riusciti a conquistare i tre punti. Determinati e convinti, i padroni di casa cercheranno la vittoria per guadagnare terreno in una classifica corta e combattuta.

Di fronte ci sarà il Foggia Incedit, attualmente decimo in classifica con 25 punti, appena uno in meno dell’Unione. Gli ospiti arrivano da un buon momento di forma: dopo aver vinto a tavolino contro il Gallipoli nell’ultimo turno, avevano raccolto una vittoria contro il Ginosa e un pareggio con l’Atletico Acquaviva nei due precedenti. Una formazione solida e in fiducia, che richiederà il massimo sforzo degli azzurri per portare a casa il bottino pieno.

A dirigere l’incontro sarà il sig. Davide Scalvi della sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Bellarte e Luca Bernardi, entrambi della sezione di Molfetta. Una sfida da non perdere, dove entrambe le squadre cercheranno punti preziosi per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

