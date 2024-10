Picerno, Tomei: “Con l’Audace Cerignola per recuperare i punti persi”

Il pareggio contro il Potenza ha rappresentato la terza gara consecutiva senza vittorie per il Picerno. Nel prossimo match contro l’Audace Cerignola, in programma domani alle 17:30 al ‘Monterisi’, la squadra di Francesco Tomei andrà a caccia dell’intera posta in palio, come ammesso dal tecnico dei lucani nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Domani affronteremo una squadra molto organizzata e molto difficile da battere in casa. L’Audace Cerignola ha una rosa completa in tutti i reparti, con giocatori importanti e dinamici. Sarà una partita ad alta intensità e da affrontare con lo spirito giusto e con l’attenzione al massimo. I nostri avversari sono reduci da un incidente di percorso che può capitare a chiunque, è successo anche a noi a Taranto. Avranno voglia di rivalsa ma anche noi cercheremo di riprendere i punti lasciati. Dovremo entrare subito in partita, non subìre ed essere presenti in mezzo al campo. Vogliamo giocarcela come sempre fatto fin qui”.

In merito alla situazione dell’infermeria, Tomei ha dichiarato: “Bernardotto è recuperato e anche nel reparto difensivo sono a disposizione Allegretto e Gilli. Vedremo se nel corso della rifinitura riusciremo a recuperare qualcun altro ma l’emergenza sta rientrando. Avremo tre partite una dietro l’altra e dovremo farci trovare pronti senza perdere pezzi per strada”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author