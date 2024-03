Picerno, ‘Manca solo il risultato. Infortunio Murano? Non sappiamo entità’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Picerno si appresta ad affrontare il Foggia con l’obiettivo di tornare al successo. È quanto assicura Emilio Longo, tecnico dei lucani, alla vigilia della sfida contro i rossoneri: “In questo periodo il nostro lavoro non sta producendo i frutti sperati. Anche nell’ultima gara, però, abbiamo registrato dati importanti nel possesso palla e nelle occasioni da gol. Negli ultimi minuti della sfida contro il Monopoli abbiamo perso un po’ di equilibrio, cercando con foga il vantaggio. In queste poche ore abbiamo lavorato per non perdere razionalità nell’arco delle partite. Tuttavia, la squadra è in forma e determinata. Nelle ultime sfide è mancato solo il risultato, ma dobbiamo ripetere queste prestazioni. Stiamo facendo qualcosa di importante e lavoriamo gara dopo gara per migliorare. Gli infortunati? Stiamo valutando l’intera rosa, Murano ha ancora bisogno di tempo per conoscere l’entità dell’infortunio. Si è sentita l’assenza di Esposito, uno dei giocatori con più qualità nella mia squadra. Domani, però, prenderà parte all’incontro e potrà essere un elemento determinante per le nostre sorti”.

