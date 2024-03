Monopoli: Anaclerio, ‘Mi aspetto un Brindisi più spensierato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Da ogni crisi nasce un’opportunità. È quanto si augurano i tifosi di Monopoli e Brindisi, compagini impegnate nel turno infrasettimanale del Girone C di Serie C ed entrambe in cerca di riscatto. Nelle ultime ore, i biancazzurri hanno dovuto fronteggiare problematiche esterne al rettangolo di gioco: “Quando si scende in campo, però, queste situazioni si cancellano”, ha ammesso il vice allenatore dei biancoverdi, Luigi Anaclerio, alla vigilia dell’incontro.

Brindisi: “Per via delle difficoltà, mi aspetto un Brindisi più spensierato. Sarà una sfida difficile e cercheremo di partire forte. Essendo un derby, inoltre, tutti sperano in un riscatto”.

Assenze: “Oltre agli squalificati Barlocco e Sosa, saranno assenti gli infortunati Fazio e Cristallo. Inoltre, stiamo valutando le condizioni di Bulevardi e Berman”.

Squadra: “La squadra sta bene ed è consapevole della situazione. Nelle ultime sfide siamo stati più compatti e solidi ma serve un pizzico di grinta in più per ottenere i tre punti”.

Mentalità e gol: “Stiamo lavorando molto a livello mentale. Stiamo creando tanto ma sbagliamo qualcosa in più rispetto al solito. Siamo una squadra forte e dobbiamo essere più tranquilli, anche negli allenamenti. I gol? Gli attaccanti vivono di periodi. Abbiamo bisogno dei loro gol ma a volte si può fare tutto bene ma qualcosa va storto”.

Modulo: “Con il 3-5-2 siamo più equilibrati, avendo a disposizione tre centrocampisti forti fisicamente. Magari creiamo meno ma anche a Picerno abbiamo avuto diverse occasioni. I moduli sono relativi, dipende dalla loro interpretazione e dall’intensità”.

