Monopoli, Anaclerio: “Ci sta girando male, dobbiamo restare tranquilli”

MONOPOLI – Sfida di vitale importanza per il Monopoli, impegnato mercoledì alle 18:30 nel derby contro il Brindisi al “Veneziani”. A presentare la sfida in conferenza stampa è stato Luigi Anaclerio, vice dello squalificato Roberto Taurino, partendo dall’umore dello spogliatoio in un momento complicato: “La squadra sta vivendo bene questo periodo. È consapevole che dobbiamo vivere questo periodo al massimo sapendo che dobbiamo raggiungere i tre punti, giocando come stiamo facendo finora e anche nelle ultime partite in cui la squadra ha dimostrato di essere in palla. Siamo più solidi e compatti, ma ci vuole anche un po’ di grinta in più perché è un derby e ci vuole grinta per portare a casa queste partite”.

I risultati stentano ad arrivare, Anaclerio predica tranquillità e menziona la sfortuna: “Sbagliamo un po’ più di situazioni del solito, dobbiamo cercare di stare più tranquilli perché è vero che ci gira un po’ male negli ultimi 16 metri ma sono fiducioso. Dobbiamo capire che siamo una squadra forte, ci gira un po’ male nell’ultimo periodo ma sono convinto che appena si sblocca un nostro attaccante ne veniamo fuori. Sta succedendo sempre qualcosa di storto. L’attaccante purtroppo vive di periodi, ci sono periodi in cui non la tocca mai e fa un gol di rapina e periodi in cui tiri tante volte e non riesci mai a trasformare”.

L’avversario del biancoverde è il Brindisi, squadra più in difficoltà del campionato e fanalino di coda. Per il tecnico si tratta comunque di una gara da prendere con le pinze: “Quando fischia l’arbitro tutto quello che succede fuori viene cancellato. Essendo un derby penso che chi gioca nel Brindisi voglia vincere questa partita sia per un riscatto personale che per farsi vedere. Troviamo una squadra abbastanza spensierata perché consapevoli di una situazione peggiore della nostra entreranno in campo con una mentalità diversa”.

