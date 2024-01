Picchia e ferisce la moglie, marito violento arrestato nel tarantino

I Carabinieri di Palagianello hanno arrestato un uomo, sospettato di maltrattamenti contro la moglie. Questo evento rappresenta l’ultimo di una serie di comportamenti vessatori e violenti protrattisi per dieci anni nei confronti della vittima, mai denunciati in precedenza. Le azioni includevano minacce, ingiurie, percosse e lesioni personali, culminate recentemente con un attacco in cui l’uomo avrebbe ferito la moglie. Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno perquisito la sua casa, trovando e sequestrando armi da taglio illegalmente detenute. Sulla base delle prove raccolte, l’uomo è stato arrestato e, previa presunzione di innocenza fino a una condanna definitiva, è stato condotto nella Casa Circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

