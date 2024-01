Melucci, ‘Serve collaborazione cittadini per Taranto più pulita’

Nell’ambito delle attività volte a preservare la pulizia e l’aspetto decoroso delle strade cittadine, questa mattina il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha effettuato un sopralluogo in alcune zone della città. In particolare, il sindaco si è recato in via Giusti, via Dante e via Cesare Battisti, dove il personale di Kyma Ambiente sta attualmente svolgendo operazioni di recupero di ingombranti abbandonati e pulizia di strade e marciapiedi da deiezioni canine e rifiuti di varia natura. All’ispezione erano presenti anche l’assessore Michele Mazzariello e il presidente dell’Azienda partecipata, Giampiero Mancarelli. Durante l’incontro, il sindaco Melucci ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno profuso dagli operatori di Kyma Ambiente e ha sottolineato l’importanza di tali interventi per garantire una città pulita e accogliente per tutti i cittadini.

Il sindaco ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere alto il livello di pulizia delle strade cittadine e ha ringraziato il personale dell’Amiu per la pronta risposta alle segnalazioni dei cittadini. Ha inoltre annunciato che ulteriori squadre di Kyma Ambiente saranno dispiegate quotidianamente per intensificare gli sforzi di spazzamento di strade e marciapiedi, contribuendo così a garantire un ambiente urbano più vivibile.

Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo di una città sempre più pulita, il sindaco ha sottolineato l’impegno del Comune nel proseguire nelle azioni di miglioramento della qualità urbana e l’importanza della collaborazione attiva dei cittadini con l’adozione di comportamenti responsabili nel corretto smaltimento dei rifiuti.

