Piantedosi: ‘Contrastare criminalità nel foggiano priorità del Governo’

Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, ha ribadito alla Camera l’importanza di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto al crimine organizzato nella Capitanata. “Considero una priorità assoluta rilanciare queste attività”, ha dichiarato durante il question time.

Piantedosi ha sottolineato come il lavoro delle Forze di polizia abbia già consentito di infliggere duri colpi alle organizzazioni criminali locali, smantellando le gerarchie e creando le condizioni per ulteriori indagini mirate.

Dal gennaio 2024, nella provincia si contano 1.362 interventi di prevenzione e controllo, con l’impiego di 5.632 equipaggi e 16.896 operatori. A questi si aggiungono 1.675 unità di rinforzo delle Forze Mobili di Polizia e 55 militari dell’operazione “Strade sicure” destinati alla vigilanza di obiettivi sensibili a Foggia.

Piantedosi ha inoltre evidenziato i risultati positivi delle “zone rosse” introdotte in diverse città italiane, tra cui Milano e Napoli, dove sono state controllate oltre 41 mila persone e disposti 429 provvedimenti di allontanamento per soggetti con precedenti penali. “A Milano, in particolare, sono stati effettuati oltre 19 mila controlli e 266 allontanamenti”, ha precisato il ministro, sottolineando l’importanza delle misure contenute nel nuovo disegno di legge per la sicurezza pubblica.

Il Governo, ha aggiunto Piantedosi, sta investendo in rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie per contrastare il degrado e le condizioni di marginalità sociale che favoriscono la criminalità, soprattutto tra i giovani. Tra i progetti più rilevanti, il recente decreto legge 208 prevede interventi straordinari in sei aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, tra cui Rozzano, in provincia di Milano.

“L’impegno del Governo è costante e determinato”, ha concluso il ministro, assicurando un progressivo incremento delle risorse e delle Forze di polizia per garantire maggiore sicurezza nei territori più esposti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts