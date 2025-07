Intesa Usa-Ue: dazi al 15%. Meloni: “C’è ancora da battersi”

Roma – Trump e Von der Leyen trovano l’accordo sui dazi al 15%. Bruxelles effettuerà 600 miliardi di investimenti negli Stati Uniti e acquisterà 750 miliardi di dollari in energia e armi. Sono esclusi dai negoziati l’acciaio e l’alluminio ma sul tavolo anche accordi “zero per zero” su una serie di prodotti strategici. Tra questi rientrano tutti gli aeromobili e i relativi componenti, alcuni prodotti chimici, alcuni farmaci generici, apparecchiature per semiconduttori, alcuni prodotti agroalimentari, risorse naturali e materie prime essenziali.

La partita seppur giudicata positivamente dal Governo italiano è tutt’altro che chiusa. La Premier ha parlato di aiuti a chi sarà più colpito dalle tasse doganali.

Le opposizioni sono sul piede di guerra e parlano di fallimentare accondiscendenza del governo a Trump che portera’ alla rovina migliaia di famiglie italiane

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author