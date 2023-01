Petruzzelli: Mozart e Strauss aprono stagione concertistica

L’apertura della stagione concertistica è il primo appuntamento della Fondazione Petruzzelli del 2023 che prende il via giovedì 5 gennaio, alle ore 20.30, con ouverture dall’opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto n. 24, in do minore, K491 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozar, Vita d’eroe, poema sinfonico, op. 40, di Richard Strauss.

Il maestro Hansjorg Albrecht, direttore principale ospite per la musica sinfonica, dirigerà l’orchestra del teatro, con il solista d’eccezione, il pianista di fama mondiale Michail Pletnev. Hansjorg Albrecht, si legge in una nota, assieme a Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Martin Haselböck e Wayne Marshall, è uno dei pochi artisti “attivi a livello internazionale nel duplice ruolo di direttore d’orchestra e organista”.

Albrecht si è esibito in tutto il mondo in grandi centri musicali come Londra, Parigi, Vienna, Berlino, Praga, Roma, Mosca, Tokyo e New York collaborando regolarmente con artisti e orchestre di fama internazionale. Nel gennaio 2021 ha ricevuto la nomina di direttore principale ospite per la Musica sinfonica della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari. Michail Pletnev brillante pianista, “ricercatissimo direttore d’orchestra e raffinato compositore, è di certo un artista che sfugge a qualsiasi classificazione convenzionale”.

I suoi arrangiamenti per pianoforte de Lo schiaccianoci e de La bella addormentata di Pëtr Il’ič Čajkovskij sono “leggendari, tanto da divenire un banco di prova imprescindibile di abilità tecnica e padronanza dello strumento per i pianisti di tutto il mondo”.

