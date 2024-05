Petruzzelli, aumenta stipendio per dipendenti dopo oltre 20 anni

Dopo più di vent’anni, i dipendenti della Fondazione Petruzzelli avranno un aumento di stipendio. Questo risultato è frutto di un emendamento che risolve il problema finanziario legato al rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche, sottoscritto dai sindacati e dall’Anfols (Associazione nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche).

Massimo Biscardi. sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, ha sottolineato come l’emendamento “vada nella direzione stabilita l’11 gennaio scorso, durante il tavolo ministeriale alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano, del sottosegretario Gianmarco Mazzi, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Bari Antonio Decaro”.

Biscardi ha evidenziato che “la garanzia del finanziamento ulteriore da parte del governo dei 750mila euro, che erano stati oggetto di discussione tra Fondazione Teatro Petruzzelli e Anfols”, è stata finalmente raggiunta. Il sovrintendente ha concluso affermando che, entro il 7 luglio, si attendono due importanti risultati: la validazione del rinnovo contrattuale da parte del ministero dell’Economia e un aumento significativo delle buste paga dei dipendenti del Petruzzelli, dopo vent’anni di mancato rinnovo del Ccnl.

Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d’Italia, ha ricostruito il percorso che ha portato al riconoscimento dei fondi. “Con l’emendamento a mia firma si conclude l’iter legislativo indicato dal ministro Sangiuliano e dal sottosegretario Mazzi, che a gennaio avevano preso l’impegno di risolvere la lacuna finanziaria determinatasi dall’ipotesi di rinnovo del Ccnl delle Fondazioni Lirico Sinfoniche”.

Melchiorre ha sottolineato come il Governo Meloni abbia affrontato e risolto un problema trascurato per oltre vent’anni, quello dei bassi salari. Secondo Melchiorre, l’emendamento permetterà lo stanziamento di 750mila euro per il 2024, portando a un aumento del 15 per cento nelle buste paga dei lavoratori del Petruzzelli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author