Peste suina: a Matera il commissario straordinario Caputo

MATERA – Il Commissario straordinario alla peste suina africana, Vincenzo Caputo, sarà a Matera, domani 2 agosto, nella Sede Centrale dell’Azienda Sanitaria Locale per incontrare la Direzione Strategica, i responsabili veterinari, i Sindaci della Provincia di Matera e i Presidenti dei Parchi e degli Ambiti Territoriali di Caccia. La riunione di lavoro è finalizzata a definire le azioni da intraprendere alla luce degli sviluppi epidemiologici che vede alcuni Comuni della Provincia di Potenza ricadere nella zona infetta per Peste Suina Africana a seguito di focolai accertati in Campania. L’infezione virale, non trasmissibile all’uomo, colpisce i cinghiali, mettendo a rischio gli allevamenti suini. La trasmissione dell’infezione da un territorio a un altro, può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità. Da qui la decisione di imporre, attraverso l’ordinanza del commissario Caputo, risalente a poche settimane fa, un’intensificazione dei controlli a livello nazionale da parte delle aziende sanitarie provinciali sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi. Quello di Matera sarà un confronto operativo e pragmatico per fronteggiare l’emergenza cinghiali, discutere sulle azioni per debellare la peste suina africana e mettere al sicuro la zootecnia Made in Italy.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp