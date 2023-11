Pesistica, è barese il record di slancio under 15

BARI – Venti categorie, 10 maschili e altrettante femminili, per oltre 120 atleti. Con il record nazionale nella categoria di slancio 72 chili, a sbaragliare la concorrenza durante le finali nazionali dei Campionati Italiani Esordienti Under 15 di Pesistica – a Cosenza, in Calabria – ci ha pensato la barese Carola Serafino, 15 anni e una passione per questo tipo di sport nata dalla capacità dei suoi allenatori – Antonio Nardella e Veronica Liuzzi di Crossfire – di saperla avvicinare a una disciplina sportiva lontana dall’immaginario collettivo femminile, ameno nel nostro Paese. Due anni di allenamenti, ogni giorno per più ore al giorno, e un’unica determinazione: portare a casa quel record italiano durante una manifestazione che vedeva competitor arrivare da ogni angolo d’Italia. Una medaglia d’oro che vale tantissimo e che premia i sacrifici che giornalmente si fanno quando si crede in un progetto e si prova tanta passione per una disciplina fuori dal main stream

