Paura a Taranto, si apre voragine nella trafficata in Via Dante

TARANTO – Improvviso cedimento dell’asfalto nella centralissima via Dante a Taranto. Una larga e profonda voragine si è creata al centro della strada nella mattinata di martedì 7 gennaio, fortunatamente non ci sono stati feriti, nonostante la zona sia molto trafficata da pedoni e veicoli.

Il tratto interessato è quello compreso tra via Temenide e Via Diego Peluso, pare che l’asfalto fosse stato realizzato recentemente, non sono note le cause che hanno provocato l’improvviso cedimento della sede stradale, sarà compito degli esperti chiarire quanto accaduto.

La Polizia Locale, prontamente intervenuta con una pattuglia, ha interdetto il traffico veicolare, i tecnici di una azienda incaricata stanno provvedendo a mettere in sicurezza la zona. (Foto di Francesco Manfuso)

