Paura a Taranto per un incendio scoppiato in un appartamento

Paura a Taranto per un incendio divampato in un appartamento di Via Lucania, nel quartiere Italia Montegranaro. L’abitazione, completamente compromessa dalle fiamme, era fortunatamente vuota al momento del rogo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre mezzi dei Vigili del Fuoco, supportati dai Carabinieri e ambulanze del 118, per mettere in sicurezza l’area e spegnere l’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

