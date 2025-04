Ecomafie, missione della Commissione parlamentare a Taranto e provincia

Due giorni intensi in Puglia per la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Ecomafie, che martedì 14 e mercoledì 17 aprile sarà impegnata in una serie di sopralluoghi tra Taranto e la provincia.

La delegazione, guidata dal presidente Jacopo Morrone e composta dai commissari Dario Iaia (FdI) e Marco Simiani (Pd-Idp), avrà il compito di verificare lo stato di siti a rischio ambientale, discariche e aree da bonificare.

Il programma di martedì 15 aprile prevede

una prima tappa nell’area Pip di Statte, oggetto di interventi urgenti di bonifica;

una seconda visita in contrada Colombo, sempre a Statte, presso il sito Cma srl;

trasferimento a Massafra, per un sopralluogo nella discarica abusiva di località Canonico, al centro di un’indagine condotta dalla Capitaneria di Porto su delega della Dda di Lecce;

ispezione nell’area portuale di Taranto, con particolare attenzione al Mar Piccolo, al Molo polisettoriale e alle aree in corso di riqualificazione.

Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 20, sono previste audizioni in Prefettura a Taranto: saranno ascoltati il prefetto, il procuratore della Repubblica, il commissario per le bonifiche, il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e il direttore generale di Arpa Puglia.

Mercoledì 16 aprile, le attività proseguiranno con un sopralluogo a Fragagnano, in un’area agricola che sarebbe stata destinata all’illecito smaltimento di rifiuti, anche provenienti dalla Campania. La missione si concluderà a Manduria, con la visita alla discarica in contrada La Chianca, gestita da Manduriambiente (Gruppo Iren) e oggetto di un progetto di ampliamento, e all’ex discarica di Li Cicci.

La missione rientra nel monitoraggio nazionale sugli illeciti ambientali e i rischi legati al ciclo dei rifiuti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author