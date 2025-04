Paura a Taranto, auto prende fuoco: nessun ferito

TARANTO – Attimi di apprensione nella mattinata di lunedì 14 aprile, intorno alle 11:50, nei pressi della Chiesa di Santa Rita, in via Lago D’Arvo, quando una Ford Fiesta ha preso fuoco improvvisamente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità per garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire e sono al vaglio degli inquirenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author