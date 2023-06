Paura a Taranto, appartamento prende fuoco (foto)

Paura nel tardo pomeriggio di martedì 20 giugno a Taranto, quando un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Sorcinelli ha preso fuoco. Allertati dai residenti, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono portati in zona con due autopompe e una gru. Per poter accedere nell’abitazione, che risulta disabitata, i pompieri hanno dovuto sfondare la vetrata di una finestra. I vigili sono al lavoro per capire come si siano potute propagare le fiamme.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp