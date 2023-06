Martina Franca. I sindaci degli ultimi decenni seduti insieme

C’erano seduti a semicerchio alcuni tra i sindaci degli ultimi decenni. Una sorta di piccola festa della democrazia che ha previsto una conversazione tra i primi cittadini che hanno amministrato Martina Franca dal 1987 a oggi, ripercorrendo vicende e aneddoti della storia della città.

C’era Martino Sante Liuzzi, Martino Margiotta, Leonardo Conserva, Franco Ancona e il Sindaco in carica Gianfranco Palmisano. È stata l’occasione per ascoltare le differenze di prospettive e di vedute, ma – per qualcuno – anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

L’evento, patrocinato dal Comune di Martina Franca, è stato organizzato dall’Associazione Upward e moderato da Letizia Cramarossa e Francesco Caroli.

