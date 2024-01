Parlamento UE in campo per salvare pesca a strascico

Dopo la mobilitazione della Coldiretti nei porti italiani, compresi quelli pugliesi a Gallipoli e Manfredonia, il Parlamento Europeo interviene per proteggere i pescherecci minacciati dal divieto di pesca a strascico proposto dalla Commissione. Circa 500 pescherecci in Puglia sarebbero colpiti, causando gravi conseguenze sull’economia e sull’occupazione. La risoluzione del Parlamento Europeo critica il piano della Commissione, sottolineando la mancanza di studi sufficienti e l’impatto economico negativo su molte regioni costiere. Coldiretti esprime soddisfazione per l’iniziativa degli eurodeputati e sottolinea l’importanza di considerare la reciprocità negli accordi internazionali e affrontare le sfide economiche.

