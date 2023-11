Parlamentari FdI Puglia: ‘Su ex Ilva sciacallaggio del Pd’

“La questione ex Ilva non può essere oggetto di sciacallaggio politico, perché offende sul piano economico, sociale, lavorativo e sanitario un contesto territoriale in ansia e in sofferenza. Non inseguiremo sul terreno del battibecco il presidente del gruppo Pd al Senato Boccia, assieme al suo partito che ben avrebbe potuto e dovuto occuparsi del tema ‘ex Ilva’ quando aveva ruoli di Governo”.

Lo dichiarano i deputati e senatori pugliesi di Fratelli d’Italia. I parlamentari parlano di “polemiche strumentali sull’Ilva fondate sull’assenza del ministro Fitto, dovuta ad altri impegni istituzionali e contrabbandata come fuga, quando invece oggi il Governo è stato degnamente e competentemente presente in Senato con il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, che ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva ad una interpellanza del Pd sull’ex Ilva”. “Vogliamo rassicurare i tarantini sulla presenza del Governo e del ministro Fitto sui dossier che affrontano la questione Ilva, questione complessa e delicata”, concludono.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp