Parigi 2024, Elisa Di Francisca contro Benedetta Pilato: ‘Ci è o ci fa?’ (Video)

Nella trasmissione “Notti Olimpiche” di Rai 2, l’olimpionica Elisa Di Francisca ha espresso dure critiche verso la nuotatrice Benedetta Pilato, manifestando perplessità sull’entusiasmo e l’euforia dimostrate dalla giovane atleta. “Non ho capito niente – ha dichiarato l’ex schermitrice – ci fa o ci è? Fate un’altra intervista per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. Questa intervista è surreale. È assurdo, ma che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo”.

Il commento critico di Elisa Di Francisca non è passato inosservato sui social media: molti utenti hanno accusato l’ex campionessa di mancanza di tatto e sensibilità. Tra i commenti più accesi: “Di Francisca vergognosa, all’altezza della collega Vezzali, due sportive che hanno vinto molto, ma esempi pessimi di empatia e umanità”, “La Di Francisca si sa che è una che quando parla sa solo buttare fango addosso alla gente”, “Elisa Di Francisca, una pena ascoltare le sue critiche… invidia per così tanta giovinezza e purezza???”. E ancora: “Elisa Di Francisca sei vergognosa. Un adulto come te fa rabbrividire e non una ragazza di 19 anni. Radiata dalla tv di stato”, “La Di Francisca dovrebbe scusarsi per aver usato quelle parole… ‘ci fa o ci è’, what? Mi sembra bullismo puro!”.

Chi è Elisa Di Francisca

Elisa Di Francisca, nata a Jesi il 13 dicembre 1982, è una delle schermitrici italiane più titolate di sempre, specializzata nel fioretto. Ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Londra 2012 sia nell’individuale che nella gara a squadre, e la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 nella prova individuale. Ha vinto la Coppa del Mondo nel 2011 e nel 2015, sette titoli mondiali e tredici titoli europei, oltre alla medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013. Tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ha partecipato e vinto la nona edizione del programma televisivo “Ballando con le stelle” nel 2013 insieme al ballerino Raimondo Todaro.

