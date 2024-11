Palo del Colle, incendio alla Ecogreen: la pioggia rallenta le operazioni

PALO DEL COLLE – Proseguono lentamente le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato martedì notte, intono alla 2, alla Ecogreen Planet di Palo del Colle, nel Barese, l’azienda che si occupa di stoccaggio rifiuti e che era stata interessata da un altro incendio nel giugno del 2020. Le attività particolarmente complesse – stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del capoluogo – dureranno ancora ore, forse giorni, e la pioggia di queste ore di certo non aiuta il regolare svolgimento delle operazioni. I pompieri sono al lavoro con le ruspe per aprire le montagne di rifiuti che hanno preso fuoco in modo da raffreddarle più velocemente. Circa una cinquantina i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del rogo con un un mezzo scavatore del Comando di Potenza, un’autopompa dal Comando Bat e una autobotte dal Comando di Avellino. La colonna di fumo è rimasta visibile da diversi chilometri anche dalla strada statale 96 a ridosso della ditta. La zona interessata dalle fiamme si è estesa per circa tremila metri quadrati e resta sotto stretta osservazione dell’Arpa Puglia. Una parte dell’impianto della Ecogreen Planet era stata sottoposta a sequestro a causa di un altro rogo scoppiato quattro anni fa.

Intanto il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, ha disposto un’ordinanza affinché si limitino il più possibile le attività all’aperto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author