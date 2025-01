Palmisano eletto presidente giovani Anci Puglia

BARI – Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca, è stato eletto Presidente dell’ANCI Giovani Puglia, ricevendo l’unanimità dell’assemblea regionale dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia. La votazione ha avuto luogo all’interno della Fiera del Levante di Bari, un evento di grande rilevanza per la comunità amministrativa pugliese.

Il riconoscimento arriva in un momento di crescita per il Partito Democratico in Puglia. “È un onore per il Partito Democratico – ha dichiarato Domenico De Santis, segretario regionale del PD Puglia – che il nostro vice segretario regionale sia stato eletto alla guida dei giovani amministratori pugliesi. Un incarico che rappresenta un ulteriore passo verso il futuro delle amministrazioni locali.”

De Santis ha inoltre espresso il suo pieno supporto a Palmisano e al nuovo coordinamento, augurando loro successo nella gestione di questo prestigioso incarico. “Sono certo che sapranno svolgere al meglio il loro lavoro e rispondere alle sfide che li attendono”, ha concluso il segretario regionale del PD.

Con questa nomina, Palmisano assume un ruolo di leadership importante all’interno della rete dei giovani amministratori pugliesi, consolidando ulteriormente il legame tra la politica locale e il rinnovamento generazionale.

Nella foto in evidenza: al centro Gianfranco Palmisano, a sinistra Fiorenza Pascazio (presidente Anci Puglia) e a destra Domenico De Santis (Segretario regionale Pd Puglia)

