Pallamano: Fasano beffato, la Coppa Italia va al Bressanone

Va al Bressanone l’edizione 2023 della Coppa Italia, con gli alto-atesini vittoriosi di misura per 30-31 al termine di una gara combattuta sino alla fine e contrassegnata dai troppi errori al tiro della pur coraggiosa Sidea Group Junior Fasano, protagonista di un torneo in ogni caso eccezionale.

L’avvio di gara è favorevole alla formazione biancoverde, avanti sul 2-5 dopo 5’, ma poi raggiunta sul 7-7 al 10’ dai fasanesi, che al 15’ mettono la testa avanti sull’11-10 e, dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, si trovano sul +2 al 27’ (15-13). La prima frazione si chiude sul 16-15 a favore del team biancazzurro, che però tra il 35’ ed il 41’ subisce un passaggio a vuoto, con i brissinesi che piazzano un break di 6-0 passando dal 19-18 al 19-24. Lentamente la Junior prova a rientrare, pur trovandosi spesso la porta sbarrata da un super Volarevic, ed a 2’ dalla fine le due squadre sono di nuovo a contatto (29-30), ma negli ultimi giri di lancetta il Bressanone riesce ad evitare i tempi supplementari, chiudendo avanti sul 30-31 e portando a casa la terza Coppa Italia della sua storia.

Un pizzico di rammarico, ma tanti complimenti comunque a Flavio Messina e compagni, che sono stati in partita fino alla fine contro una squadra forte e completa, e che sono stati grandi attori della competizione con i successi convincenti su Bolzano e Conversano.

Poche ore di riposo attendono ora la Sidea Group Fasano, che tornerà subito a lavoro martedì per preparare al meglio gli ottavi di finale della EHF European Cup, con la gara d’andata in programma domenica prossima, alle 19 nella palestra Zizzi, contro i croati dell’MRK Sesvete, i quali invece ospiteranno il match di ritorno a Zagabria domenica 19 febbraio.

”Ero convinto che i ragazzi avrebbero fatto una grandissima prestazione, così è stato – dichiara coach Vito Fovio –. Purtroppo, nelle finali contano i dettagli e i nostri avversari hanno avuto un pizzico di “fortuna” in più di noi. In ogni caso, penso che il gioco espresso dai miei ragazzi in questi tre giorni sia stato di ottimo livello, abbiamo acquisito la consapevolezza che possiamo giocarcela veramente con tutti, e così sarà. Ora stacchiamo brevemente per ricaricare le batterie e poi riprenderemo a lavorare per regalare grandi soddisfazioni”.

Sidea Group Junior Fasano-Bressanone 30-31 (16-11 p.t.)​​.

Sidea Group Junior Fasano: Cantore 2, Sibilio, Angiolini 4, Sperti 2, Pugliese 7, Leban, Notarangelo 2, Messina 1, Boggia, Vinci, Beharevic, Petrovski 2, Ostling 5, Corcione, Jarlstam 5. All. Vito Fovio.

Bressanone: Volarevic 1, Sirot, Bulzamini 3, Dapiran 6, Arcieri 1, Stricker 8, Brugger, Kholodiuk 5, E. Iballi 1, A. Iballi5, Wierer, Mimikos, Sonnerer 1, Versakovs. All. Davor Cutura.​

Arbitri: Merisi-Pepe.​

