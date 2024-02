Messa alle spalle l’infelice esperienza in Coppa Italia, la Sidea Group Junior Fasano tornerà in campo alle 18.30 di mercoledì 7 febbraio, per il recupero della 1a giornata della Serie A Gold 2023/24 in casa della Macagi Cingoli.

La formazione biancazzurra ha l’opportunità di accorciare la distanza dalla vetta della classifica, attualmente nelle mani del Brixen fresco di successo nelle Finals di Riccione, ma dovrà certamente prestare la massima attenzione alla compagine marchigiana, reduce dal brillante successo tra le mura amiche sul Sassari.

”Ci aspetta una trasferta molto complicata, in un palazzetto dove tante squadre attrezzate, tra cui anche la capolista, hanno incontrato difficoltà. Dobbiamo inoltre smaltire ancora la delusione della Coppa Italia, e questo match capita nel momento opportuno per avviare il nostro riscatto e per guardare avanti cercando di fare il megliopossibile in campionato”, è il commento di coach Vito Flavio alla vigilia.

La partita di Cingoli sarà arbitrata dai Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga, con il commissario federale Giuseppe Cosenza, e sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente su PallamanoTV al link www.youtube.com/watch?v=kHmbsL8NE10.​

Sempre domani, mercoledì 7 febbraio, si disputeranno anche i recuperi Teamnetwork Albatro-Cassano Magnago e Alperia Black Devils-Bozen.​

