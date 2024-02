Taekwondo, Fitsport verso Europei e Open internazionale di Barletta

Sono ripartite le attività di taekwondo Itf della Fitsport Italia. Al di là dell’agonismo, la realtà che opera da oltre vent’anni sul territorio della Bat pone molta attenzione alla didattica. I lavori sono ripresi nel 2024 con una sessione d’esame che ha coinvolto 400 atleti nelle tre sedi della sesta provincia pugliese: Barletta, Canosa e Spinazzola.

Nel complesso sono 600 tesserati di Fitsport e la scorsa settimana sono state esaminate e assegnate altre 20 nuove cinture nere. “Stiamo riscontrando grande partecipazione e attenzione verso il taekwondo da parte dei ragazzi più piccoli – spiega Ruggiero Lanotte -. E’ importante ricordare come tra i principi fondamentali del taekwondo c’è l’educare i nostri ragazzi, poi insegnare la difesa personale e raggiunti questi due obiettivi, si punta all’attività agonistica. Ci aspetta un altro anno di impegni agonistici e gare internazionale da organizzare sul nostro territorio, quale forma anche di promozione turistica. Tanti sono, infatti, gli eventi nazionali ed internazionali che attendono i nostri giovani talenti”.

Gli atleti della Fitsport Italia hanno anche avviato la preparazione ai prossimi campionati europei che li vedranno impegnati a Koper in Slovenia dal 15 al 22 aprile. C’è, invece, grande attesa per Open internazionale di Barletta che sarà in programma l’11 e il 12 maggio prossimi. Un evento che porterà nella città di Eraclio più di 600 atleti da ogni parte del mondo. All’evento barlettano, infatti, si sono già iscritti atleti di Kazakistan, Marocco, Argentina, Grecia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania e Spagna.

