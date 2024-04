Pallamano A/Gold, Fasano: grande attesa per big match con Brixen

Grande attesa in città e non solo per la sfida al vertice in programma alle 19 di sabato, 20 aprile, quando nel Palazzetto dello Sport di Contrada Vigna Marina si affronteranno Sidea Group Junior Fasano e Brixen.

Il match, valido per la 24^ giornata della Serie A Gold, vedrà dunque sfidarsi i biancazzurri, primi in classifica, e gli alto-atesini, secondi ad un solo punto e fortemente motivati a riconquistare il miglio piazzamento possibile in ottica Play-Off Scudetto, perso solo due settimane fa a favore di Flavio Messina e compagni, altrettanto desiderosi di lottare per la difesa del tricolore cucito sulproprio petto con il vantaggio del fattore campo.

Il Brixen, che ha visto esordire sulla propria panchina Michael Niederwieser (al posto di Davor Cutura), ha già vinto inquesta stagione la Coppa Italia, ed in campionato all’andata i biancoverdi ebbero la meglio con il punteggio di 32-26, pertanto in casa fasanese c’è ampia consapevolezza delle difficoltà dell’incontro così come anche del proprio ottimo stato di forma: “Per noi questa è una partita fondamentale per il primo posto in regular season perché sappiamo di dover affrontare la squadra più forte del campionato, però stiamo bene e vogliamo la vittoria, certi di poter contare, ora più che mai, sui nostri tifosi, i quali potranno certamente darci una spinta determinante dagli spalti”, dichiara coach Vito Fovio.

La gara, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=LOEAZdBWv9I), sarà arbitrata dalle sig.re Gianna Stella Merisi, ed Andrea Alejandra Pepe, con la presenza del commissario federale, sig. Leandro Pietraforte.

Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).

Il quadro completo dell’11° turno di ritorno: Teamnetwork Albatro-Macagi Cingoli, Secchia Rubiera-Carpi, Bozen-Pressano, Cassano Magnago-Alperia Black Devils, Raimond Ego Sassari-Conversano, Trieste-Sparer Eppan, Sidea Group Junior Fasano-Brixen.

