Pallamano A/Gold, Conversano-Sassari: big match al Pala San Giacomo

Cancellare in fretta il brutto stop della settimana scorsa a Cassano Magnago e riprendere a macinare punti in classifica. Con queste sensazioni Lupo e compagni hanno ripreso gli allenamenti al PalaSan Giacomo in vista del big match casalingo contro la Raimond Ego Sassari di mister Zupo Equisoain.

Una gara dal sapore particolare e molto sentita da entrambe le formazioni che nelle ultime stagioni hanno sempre dato vita a bellissime sfide di alto livello agonistico.

La formazione sarda è reduce dall’importante vittoria casalinga contro il Brixen che l’ha riportata nuovamente in piena bagarre play-off grazie alle prestazioni dei suoi top player Sampaolo, Halilkovic, Gomes e Brzic.

In casa Conversano, alla nota assenza di Pasqualino Di Giandomenico, si è aggiunta, purtroppo, anche quella di Gabriele Iachemet uscito malconcio dal campo lombardo (da valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio); per il resto tanta voglia di riscatto da parte del gruppo biancoverde che vuole a tutti costi ritrovare lo smalto dei tempi migliori in uno scontro diretto, fondamentale per la lotta play-off, soprattutto tra le mura amiche.

A suonare la carica ci pensa Massimiliano Possamai, in settimana laureatosi dottore in Economia e Commercio, che chiama a raccolta tutti i tifosi “Dobbiamo dimostrare che sappiamo reagire in questi momenti delicati. Il campionato è ancora molto lungo e dovremo affrontare tante partite difficili ma ora non c’è tempo per piangersi addosso. Nonostante le assenze sappiamo di avere un roster di altissimo livello per cui venderemo cara la pelle soprattutto davanti ai nostri tifosi. Per questo voglio vedere un palazzetto gremito in ogni ordine di posto!”.

Appuntamento per tutti i tifosi al Pala San Giacomo sabato alle ore 19.00. Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

