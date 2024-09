Pallamano A/Gold: Bolzano espugna Fasano, vittoria di misura

Inizia con una sconfitta casalinga la stagione della Junior Fasano, che nella prima giornata della Serie A Gold 2024/25 cede il passo al Bolzano, vittorioso 30-31 in un incontro combattuto fino all’ultimo secondo. Il Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, inviolato per tutto lo scorso anno, viene espugnato per la prima volta, segnando la fine di un’imbattibilità durata una stagione intera.

La partita, equilibrata sin dai primi minuti, è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Bolzano parte forte, portandosi sullo 0-3 nei primi tre minuti, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. La Junior Fasano, guidata da Beharevic, ribalta il risultato, raggiungendo il 4-3 al settimo minuto e poi allungando fino al 6-4 al nono. Tuttavia, tra il 12’ e il 22’, i fasanesi non riescono più a trovare la via della rete, permettendo agli altoatesini di piazzare un parziale di 5-0, passando dal 7-5 al 7-10.

La Junior riesce però a rimettere tutto in discussione nei minuti finali del primo tempo, recuperando fino al 13-13 prima dell’intervallo. Anche nella ripresa, il match procede sul filo dell’equilibrio, con continui botta e risposta tra le due squadre (15-15 al 32’, 18-18 al 35’). Fasano tenta poi l’allungo decisivo, portandosi sul 22-19 al 45’ e mantenendo un vantaggio di tre reti fino al 24-21 al 47’. Ma Bolzano non demorde e, con un break di 6-2 nei minuti successivi, ribalta la situazione portandosi sul 26-27 a otto minuti dalla fine.

I minuti finali sono un continuo botta e risposta, con Bolzano che riesce a portarsi sul +2 a 70 secondi dal termine (29-31). La Junior Fasano riesce ad accorciare sul 30-31, ma manca l’occasione del pareggio allo scadere, lasciando così la vittoria agli avversari.

La Junior Fasano è ora attesa da due trasferte impegnative, la prima contro Secchia Rubiera il 14 settembre e la seconda contro Cassano Magnago il 21 settembre.

“Un pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto – ha dichiarato il vice allenatore Giuseppe Crastolla –, ma il Bolzano ha gestito meglio i momenti decisivi, meritando la vittoria. Stiamo ancora lavorando per trovare i giusti equilibri in una squadra rinnovata, ma con il tempo e il lavoro, sono convinto che torneremo a ottenere punti e risultati”.

Junior Fasano-Bozen 30-31 (13- 13 p.t.) ​

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 2, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 7, Leban, Notarangelo 1, Nardelli, Cantore 10, Marinho Da Cunha 7, Beharevic, Velletri, Mizzoni 2, Legrottaglie, Beorlegui, Montalto. All.: Domenico Iaia.

Bozen: Di Giulio 5, Trevisiol, Martinovic 5, Walcher 4, Zanon, Brantsch 3, Andelic, Rottensteiner, Sontacchi 2, Udovicic 4, Gasser, Gazzini, Pandzic 8. All.: Mario Sporcic..

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati 1a giornata

Publiesse Chiaravalle-Teamnetwork Albatro Siracusa 23-31

Camerano-Conversano 14-23

Junior Fasano-Bozen 30-31

Cassano Magnago-Macagi Cingoli 33-24

Brixen-Sparer Eppan 49-38

Alperia Black Devils Merano-Pressano 28-23

Raimond Sassari-Secchia Rubiera 31-22.

Prossimo turno (14/09): Teamnetwork Albatro Siracusa–Alperia Black Devils Merano, Macagi Cingoli-Publiesse Chiaravalle, Bozen-Cassano Magnago, Sparer Eppan-Camerano, Pressano-Brixen, Secchia Rubiera-Junior Fasano (ore 20), Conversano-Raimond Sassari (1/10). ​

L’11/09 sarà anticipata Raimond Sassari-Sparer Eppan della 3a giornata.

