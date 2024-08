Palio di Oria, il Rione San Basilio vince la 57^ edizione del Torneo dei Rioni

Con un anno di colpevole ritardo, il Rione San Basilio torna a sollevare il Palio di Oria, aggiudicandosi la 57^ edizione del Torneo dei Rioni dopo un duello serrato con gli atleti del Rione Lama. Un confronto prevalentemente a due quello che ha visto protagonisti gialloverdi e gialloneri contendersi il primato fino all’ultima gara, vinta in rimonta per l’appunto dal San Basilio che torna dunque ad esultare superando proprio i campioni in carica del Lama grazie ad uno stacco di tre punti nella graduatoria finale. Un po’ più sullo sfondo invece i rioni Judea e Castello posizionatisi rispettivamente al terzo e quarto posto, confermando di fatto la seconda metà della classifica dello scorso anno.

Il commento a caldo del capitano del Rione San Basilio, Mauro Marinò: “Abbiamo assistito ad un testa a testa a dir poco emozionante, faccio infatti i miei più sinceri complimenti al Rione Lama, ma va detto che c’erano tutte le condizioni necessarie affinché vincessimo noi. Per scaramanzia non abbiamo parlato prima, abbiamo sofferto in silenzio dopo aver perso per un soffio il Palio lo scorso anno. Quest’anno, dopo mesi e mesi di sacrifici e lavoro duro, abbiamo ottenuto ciò che desideravamo tanto riconquistare”.

Un’edizione del Palio di Oria che anche quest’anno ha attirato grandissimi consensi, oltre che una notevolissima affluenza turistica. Tante le novità che continuano ad essere smistare nel ricco palinsesto del secondo fine settimana di agosto, ma quest’anno a spiccare è stato il “Mini Torneo dei Rioni” con in campo atleti di età compresa fra i 10 ed i 14 anni. A vincere il primo “Puer Apuliae” in assoluto, i baby atleti del Rione Lama.

Quest0 invece il commento del presidente della Pro Loco Francesco Biasi, che ha tracciato un bilancio di fine evento ai nostri microfoni: “È stata un’esperienza bellissima, mi sono emozionato ed ho visto che anche il pubblico ha fatto altrettanto. Per la prima volta abbiamo consegnato due palii e sono contento che lo abbiano vinto due rioni differenti. Faccio complimenti a tutti per essere stati bravi nel mantenere la calma anche in momenti di grande concitazione. Sicuramente possiamo ancora migliorare molto, anche con le tempistiche avendo sforato di quasi un’ora rispetto al programma che avevamo in mente. Concedetemi però di ringraziare tutta la mia squadra, ognuno di loro ha dato tutto ciò che aveva. Ringrazio ovviamente anche il pubblico, tutti coloro che ci hanno seguito in un campo del torneo sold-out già da venerdì sera. Rinnoviamo l’appuntamento al prossimo anno, con la promessa di volerci migliorare, sempre di più”.

