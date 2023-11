Palagianello: campionato nazionale di Pizza Contemporanea, i vincitori

Una competizione in cui hanno trionfato il gusto, le competenze, la tecnica e la creatività dei maestri pizzaioli e la pizza, simbolo dell’Italia nel mondo, interpretata nei suoi diversi stili, impasti e condimenti.

Si è concluso con un grande successo il Campionato Nazionale di Pizza Contemporanea organizzato dall’Accademia professionale del gusto, diretta dal maestro pizzaiolo Domenico Rossini. Il campionato ha trovato spazio nel festival “Expo Pizza”, a Palagianello, che si è svolto nel Castello Stella Caracciolo e nell’anfiteatro Madonna delle Grazie, dal 9 al 12 novembre. Pizzaioli e chef provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno gareggiato dimostrando la loro maestria sull’ “arte bianca”.

Sono state quattro le categorie dei pizzaioli in gara: pizza classica, gourmet, chef e contemporanea. Questi sono stati i premiati: categoria pizza classica, primo posto Antonello Zito, secondo posto Aldo Longo, terzo posto Giuseppe Daggiano; pizza gourmet: primo posto Donato Todaro, secondo posto Aldo Longo, terzo posto Giuseppe Di Fonzo; pizza chef: primo posto Maria Ricciardulli, secondo posto Angelo Stasolla, terzo posto Teresa Principe; pizza contemporanea: primo posto Teresa Principe, secondo posto Vincenzo Galdi, terzo posto Antonio Barbuzzi. La giuria è stata composta da nomi di grande rilievo nel settore, tra questi alcuni giurati di vari campionati mondiali.

Ha dichiarato il maestro pizzaiolo Domenico Rossini, presidente dell’Accademia professionale del gusto: “Il Campionato è giunto quest’anno a Palagianello con un’organizzazione sempre più rinnovata e il coinvolgimento di maestri pizzaioli di livello nazionale. Rivolgo un grande ringraziamento a tutti i partecipanti e a chi ha collaborato nell’organizzazione.

Le professionalità che hanno gareggiato hanno dimostrato di saper interpretare la pizza in maniera contemporanea, moderna, salvaguardando il gusto, la tradizione dell’arte dei pizzaioli e le tecniche. Il Campionato si inserisce nell’ampia programmazione annuale dell’Accademia professionale del gusto, attiva in Puglia con corsi di aggiornamento e formazione con un buon riscontro dei pizzaioli partecipanti e manifestazioni importanti come questa, per la quale ringraziamo il Comune di Palagianello, l’organizzatore Nicola Argese, i partner e i nostri sponsor.

Il nostro obiettivo è, attraverso questi eventi, promuovere il confronto e la formazione tra gli esperti del settore: i pizzaioli, i fornitori, i produttori delle farine e delle altre materie prime e condimenti utilizzati per realizzare una buona pizza. La competizione non è stata solo una gara tra pizzaioli, ma un momento di crescita per tutti, per elevare la qualità dell’arte della pizza; è stato inoltre un piacevole incontro con i consumatori, il pubblico, per far apprezzare e conoscere nuovi gusti, stili, impasti e valorizzare la professionalità dei pizzaioli e il prodotto pizza”.

Nel Campionato Nazionale di Pizza Contemporanea, presentato a Palagianello dal cantante e attore Graziano Galatone, ci sono state alcune attività correlate, come la spettacolare esibizione di freestyle del campione del mondo dei pizzaioli acrobatici Danilo Pagano: con lui, si sono esibiti in complesse acrobazie anche i ragazzi dell’Accademia professionale del gusto.

Negli anni scorsi, il campionato si è svolto, per due edizioni, a Grottaglie, sede dell’Accademia; nell’edizione 2023, ha preso parte alla prestigiosa manifestazione di Palagianello. Spazio inoltre a momenti di aggregazione e solidarietà: è proseguito infatti il progetto di formazione portato avanti da Domenico Rossini con i ragazzi diversamente abili della Fondazione Epasss.

“Il gruppo dei ragazzi – ha dichiarato Domenico Rossini – continua a seguire con buoni risultati il corso per la realizzazione delle pizze e si è cimentato, nel campionato, in una competizione in cui si è scelta la pizza più buona e più bella. È un cammino di crescita portato avanti insieme, sostenuti dai valori umani. I ragazzi sono guidati dalle responsabili della Fondazione, sono già bravissimi e hanno messo in campo tutto il loro impegno”. L’intera manifestazione è organizzata da Nicola Argese con Accademia professionale del gusto di Grottaglie, in collaborazione con Formazione Pizza Calabria, Apci Calabria e Associazione Pizzaioli Calabresi. L’amministrazione comunale di Palagianello ha promosso e sostenuto l’iniziativa.

