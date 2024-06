Otranto (LE), vasto incendio alle porte della città idruntina

Otranto (LE) – Nulla di nuovo, purtroppo, per quanto riguarda gli incendi nel periodo estivo nel Salento. Giornata da bollino rosso infatti con il vasto incendio che dalle 17:00 in poi di venerdì 28 giugno ha tenuto sotto scacco diverse squadre della Protezione civile e vigili del fuoco in località Monte Sant’Angelo nella Valle dell’Idro, a Otranto. A causa anche del forte vento di vento tramontana sono stati diversi i focolai che si sono accesi simultaneamente e così le fiamme si sono propagate velocemente bruciando ettari di macchia mediterranea e pineta fino a raggiungere le abitazioni del Villaggio Selva del Turchese. A contrastare l’incendio, come detto, sono giunti i volontari della Protezione Civile a dar manforte ai vigili del fuoco che hanno provveduto a contrastare l’incendio dapprima nel lato verso la Otranto-Uggiano, laddove le fiamme hanno l’ambito alcune abitazioni. Successivamente sono stati impegnati a contrastare le fiamme giunte a poche decine di metri dal villaggio Selva del Turchese, particolarmente abitato in questo periodo. In serata numerosi focolai hanno preso vigore anche lungo l’area che da Otranto porta a Palmariggi. A supporto delle squadre dei Vigili del Fuoco e dei due DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) un Canadair, una squadra ARIF ed 8 squadre di Volontari AIB per circa 30 uomini.

