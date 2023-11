Ostuni: medico aggredito, ‘Sono ancora sotto shock’

“Sono ancora sotto shock. Sono stato aggredito solo per aver invitato questo paziente minorenne a salire sulla barella per valutare eventuali terapie. Ha iniziato a scalciare con violenza tutto quello che trovava intorno e siamo stati costretti a rinchiuderci in una stanza con due infermieri. Se non fossero intervenuti subito una guardia giurata e gli agenti del commissariato non so cosa sarebbe potuto accadere”. E’ il racconto all’ANSA di Vittorio Epifani, il medico del pronto soccorso di Ostuni aggredito nella notte da un 17enne. “E’ la prima volta che mi capita una situazione del genere. Purtroppo – aggiunge – ogni giorno ascoltiamo storie a livello nazionale di medici sanitari che vengono aggrediti. Quello che mi è successo è la prova che si lavora male. Questa notte la guardia giurata è stata brava, ma non può bastare. Serve maggiore attenzione per noi sanitari”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp