Ospedale Sud Salento, Caroppo: ‘Nulla di rassicurante, tempi lunghi e incerti’

Se l’audizione in Commissione Bilancio del Consiglio Regionale avrebbe dovuto chiarire i dubbi sul nuovo ospedale del Sud Salento, ha invece rivelato un quadro ancora più preoccupante. Lo denuncia l’onorevole Andrea Caroppo (Forza Italia), sottolineando come il progetto dell’ospedale di Maglie-Melpignano sia stato escluso dal piano degli investimenti di edilizia sanitaria approvato dalla Regione il 30 dicembre.

Secondo Caroppo, nonostante l’ASL di Lecce avesse assicurato di aver trasmesso entro quella data tutta la documentazione necessaria per ottenere i finanziamenti, è emerso che il dossier inviato alla Regione risulta incompleto. Mancano elementi essenziali, come il progetto con le planimetrie, la relazione di accompagnamento, il cronoprogramma dei lavori, il progetto clinico-gestionale ed economico-finanziario. Soprattutto, risulta assente l’approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi, un passaggio chiave che richiede tempi lunghi e incerti.

L’ASL di Lecce si è impegnata a inviare entro il 16 gennaio un cronoprogramma dettagliato alla Commissione e all’Assessorato alla Sanità, che dovrebbe fornire date certe per ogni fase progettuale, a partire proprio dall’approvazione in Conferenza dei Servizi.

“Dopo anni di attese e promesse disattese, è ora di passare ai fatti – ha dichiarato Caroppo -. Continuerò a mantenere alta l’attenzione, incalzando Regione e ASL di Lecce, affinché i salentini ottengano risposte concrete e il rispetto che meritano”.

