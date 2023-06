Ospedale San Cataldo di Taranto, Palese: “Aspettiamo il Governo”

Bari – Cantiere sospeso per l’ospedale San Cataldo di Taranto? L’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, anche in esito dei lavori della commissione consiliare sanità di oggi, rassicura: “Ribadisco l’urgenza che il Governo nazionale approvi il decreto definitivo per il finanziamento di 105 milioni di euro per le attrezzature e gli arredi del nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto. La Regione Puglia è pronta e ha già definito tutti gli adempimenti correlati, compresi quelli relativi al cofinanziamento aggiuntivo. Rimaniamo in fiduciosa attesa degli atti del Governo centrale”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp