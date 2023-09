Oria: incendio in una zona periferica, importante la nuvola di fumo

ORIA – Un incendio ha interessato la zona periferica sud di Oria nel primo pomeriggio di martedì 12 settembre. La nuvola di fumo, sviluppatasi nei pressi di Viale Grande Europa, e causata fortunatamente solo da alberi, erbacce e sterpaglie, è stata visibile per qualche ora da diversi punti del paese. Sul posto è presto giunta la squadra mobile dei Vigili del Fuoco, attualmente al lavoro per completare lo spegnimento dell’incendio. Il tutto anche grazie all’ausilio dei Carabinieri e della Polizia Municipale locale, con questi ultimi alle prese con lo smistamento del traffico nel piccolo tratto interessato. Ancora sconosciute le cause del rogo, ma le fiamme si sarebbero sviluppate nel circondario di una proprietà privata.

