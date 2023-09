Oria, inaugurato un nuovo spazio sportivo polivalente in villa comunale

Nella giornata di domenica 17 settembre, Oria ha promosso assieme ad oltre 120 città italiane lo SportCityDay. L’amministrazione federiciana ne ha approfittato per inaugurare proprio in questa giornata i nuovi campi polisportivi playground presenti in villa comunale. A donare ulteriore lustro all’evento, la presenza di Vittorio Brandi, tedoforo in occasione delle Olimpiadi del 2012 e del 2018.

