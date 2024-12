Oria, auto sbatte contro albero: donna in ospedale

ORIA – Sono tutte da accertare le cause dell’uscita fuori strada di una Fiat Punto andata a sbattere, ieri sera, contro un albero che costeggia la strada provinciale che collega Francavilla Fontana ad Oria, in agro federiciano. Sul posto, insieme ai carabinieri, i vigili del fuoco che hanno estratto la poveretta dal mezzo accartocciato prima di affidarla alle cure del personale 118. Infine la corsa al Perrino per tutti gli accertamenti.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author