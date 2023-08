BARLETTA – Spaccio di droga tra Bari e Bisceglie, 5 persone finiscono in carcere, con altri 10 arresti ai domiciliari e un minore in comunità, a margine dell’operazione Restart. I provvedimenti sono stati eseguiti all’alba di oggi dai carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani -coadiuvati in fase esecutiva da militari dei comandi provinciali carabinieri di Bari e Foggia, con il supporto dei reparti specializzati dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori Puglia, dell’11° reggimento carabinieri “Puglia”, del 6° nucleo elicotteri carabinieri di Bari e del nucleo cinofili di Modugno. Sono circa 100 i militari impegnati a conclusione di articolate indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Trani.

Operazione Restart: le indagini

I militari stanno dando esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Trani e dal gip del tribunale dei minorenni di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Trani e della procura della Repubblica dei minorenni di Bari nei confronti di 16 indagati ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui si approvvigionavano in Bari. Accuse, come sempre, tutte da dimostrare, ma, intanto, le misure cautelari sono state emesse all’esito dell’indagine denominata “Restart”, condotta dai militari della tenenza di Bisceglie a partire dal gennaio 2023.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10,30 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani

