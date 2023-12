Salento, è in corso una vasta operazione della Dia di Lecce per traffico di armi e droga

È ancora in corso una vasta operazione della Polizia sui territori a nord della provincia di Lecce e a sud della provincia di Brindisi, coinvolti oltre 100 poliziotti, per l’esecuzione di 14 misure cautelari e perquisizioni nei confronti di presunti partecipanti ad un’associazione a delinquere per traffico di droga e detenzione illegale di armi.

Sulla base delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, è emerso come i territori di San Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi siano sottoposti al controllo di frange storiche della Sacra Corona Unita, che interagirebbero tra loro nella gestione, in particolare del traffico di stupefacenti e di armi

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp