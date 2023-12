Operazione DDA: plauso del on. Mauro D’Attis, vice presidente Commissione Antimafia

È in corso in provincia di Lecce un’operazione della DDA che sta smantellano un tessuto malavitoso radicato nella zona Nord della Provincia. A conplemento della stessa, arriva prontamente una nota del vicepresidente della Commissione nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis.

“Non posso che provare estrema gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dello Stato che stanno profondendo, con successo, il massimo impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla mafia: all’alba di oggi, l’ennesimo colpo è stato inferto a frange della Sacra corona unita tra Brindisi e Lecce. Oltre cento uomini della Polizia di Stato, diretti dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, impiegati in numerosi arresti e perquisizioni nei confronti di componenti di un’associazione specializzata in traffico di armi e droga. Grazie a loro, alla DDA di Lecce e al pm Ruggiero per questo importantissimo risultato. La squadra-Stato sta facendo passi da gigante e non si che esserne profondamente fieri”.

Federica Stea

Ufficio Stampa Forza Italia Puglia – Gruppo Fi Consiglio Regionale Puglia

Tel: 080/5402733

Mail: federica.stea@hotmail.it

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

