Operazione dei Carabinieri ad Andria, due arresti per spaccio

ANDRIA – Due arresti per la detenzione di 38 dosi di cocaina. Operazione dei Carabinieri ad Andria, nell’ambito dei controlli stradali: due individui originari di Corato sono stati fermati lungo la strada provinciale 30 a bordo di una Ford Focus. I militari dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e del Nucleo Cinofili di Modugno hanno riscontrato la presenza della vettura nei pressi dell’arteria stradale, esattamente su un tragitto interno che confluisce sul tratto principale.

I due uomini, visibilmente agitati alla vista degli agenti, sono stati sottoposti a perquisizione personale e dell’auto. Rinvenute 38 dosi, ognuna di circa 0,2 grammi, occultate sia nei vani della vettura sia nei capi d’abbigliamento dei fermati.

L’arresto è scattato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Entrambi sono stati condotti presso la casa circondariale di Trani, con il GIP del Tribunale di Trani che ha poi disposto l’obbligo di dimora nel comune di Corato. Le attività dei Carabinieri e non solo sono state intensificate dopo le nuove disposizioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che fa capo alla Prefettura della BAT. Controlli stradali confermati anche per i prossimi giorni.

