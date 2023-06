Barletta Calcio, ufficiale Pavarese: attesa per Ginestra

BARLETTA – Ciro Ginestra allenatore, Luigi Pavarese direttore sportivo. Ha sciolto gli ultimi dubbi Mario Dimiccoli, con il Barletta Calcio che si prepara ad annunciare le principali figure che si occuperanno della parte tecnica per la stagione 23/24. Il primo accordo ufficiale è proprio quello del dirigente irpino, che si lega a Barletta in qualità di responsabile dell’area tecnica. Pavarese, 58 anni, è stato di fatto il primo nome sul taccuino di Dimiccoli, con il quale si è incontrato anche a maggio prima che partisse realmente il toto-diesse. Dopo l’avventura con l’Afragolese, naufragata nelle battute iniziali della scorsa stagione, Pavarese sposa il progetto biancorosso: ultimi dettagli limati martedì mattina, nota ufficiale nel pomeriggio.

Ginestra, invece, arriverà a Barletta dopo l’esperienza non soddisfacente di Altamura. Esonero a stagione in corso per il tecnico di Pozzuoli, sostituito poi da Antonio Rogazzo senza però la conquista dei playoff. Contro il Barletta uno 0-0 a novembre 2022 e non poche frecciate reciproche con Francesco Farina, del quale raccoglierà l’eredità al Puttilli. Battuta quindi la concorrenza di Giacomarro, che invece dovrebbe andare proprio ad Altamura.

Atteso adesso l’annuncio di Ginestra, che andrà ad aggiungersi a Pavarese e comincerà ad allestire, di concerto con la dirigenza, il Barletta Calcio versione 23/24. I biancorossi partono con i primi tasselli.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp