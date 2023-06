Martina, Soldano a ‘Speciale Calciomercato’: ‘Puntiamo al vertice’. E annuncia il rinnovo di Ancora

Luciano Soldano, co-presidente del Martina Calcio, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud, nel corso di ‘Speciale Calciomercato’, facendo il punto della situazione tra calciomercato e prossimi obiettivi. Le ambizioni sono chiare: “La mia idea è di arrivare in zone molto alte, anche di vincere il campionato. Dipenderà ovviamente dal campo, ma posso dire che chiunque ambisce al primo posto dovrà vedersela con noi“.

Martina, Soldano conferma Ancora: “È una bandiera”

Per ambire a traguardi così prestigiosi servirà certamente una rosa all’altezza. A capitanare la squadra perciò ci sarà ancora il bomber Cristiano Ancora: “Lo abbiamo riconfermato per la prossima stagione – annuncia Soldano. Per noi è una bandiera e un punto di riferimento per lo spogliatoio“. Il classe ’85 non sarà l’unica conferma nella rosa dei biancazzurri: “Vogliamo mantenere il nostro scheletro di difesa e centrocampo, mentre in attacco lavoriamo su dei ragazzi molto interessanti. I nostri gioiellini sono ricercati e ne sono contento, ma credo arriveremo ad una soluzione positiva“.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp