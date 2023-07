Open Arms attesa a Brindisi alle 14.00 di domenica 9 luglio

È attesa a Brindisi per il pomeriggio di domenica 9 luglio la nave di Open Arms con a bordo circa 300 migranti salvati in diverse operazioni nel Mar Mediterraneo.

La nave dovrebbe giungere in porto per le 14.00, ma l’orario è legato alle condizioni di navigazione, e potrebbero esserci delle modifiche. Attraccherà alla banchina di Sant’Apollinare. Le procedure di sbarco saranno coordinate dalla prefettura di Brindisi, che da ore sta seguendo ogni fase relativa all’accoglienza dei migranti.

Ad attendere la nave ci saranno, tra gli altri, i volontari della Protezione Civile e il personale medico messo a disposizione dall’Asl di Brindisi.

A bordo della Open Arms, come evidenzia la ong sulla propria pagina Facebook, ci sono “molti minori non accompagnati, donne in stato di gravidanza e alcuni bambini, anche di cinque anni”. I migranti provengono da Eritrea, Egitto, Etiopia, Benin, Costa D’Avorio, Camerun.

