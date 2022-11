Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

FRANCAVILLA FONTANA – Il killer di Paolo Stasi, il 19enne ucciso la scorsa settimana a Francavilla Fontana sull’uscio di casa, potrebbe non aver suonato al citofono. Proseguono senza sosta le indagini in attesa dell’autopsia fissata per sabato mattina