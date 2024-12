Omicidio a Lecce: uomo ucciso con colpo di pistola in faccia

Lecce sotto shock per un tragico episodio avvenuto in via Papini (quartiere Santa Rosa) nella serata di mercoledì 18 dicembre.

Giuseppe De Giosa, 43enne originario di Bari con precedenti penali, è stato ucciso con un colpo di pistola al volto. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile, che stanno indagando per ricostruire la dinamica. Le prime ipotesi parlano di omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 43enne fosse giunto sul posto a bordo di una Fiat Panda bianca. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti che hanno udito le urla e poi gli spari.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

